Отражена атака беспилотников на Москву

С полночи силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших к российской столице. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Между тем из-за падения дронов в Ростовской области задержали более 50 поездов.

"В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов", — рассказали в РЖД.

Ранее сообщалось, что Киев в ночь на 18 июля предпринял новую серию попыток ударить по российской территории беспилотниками, однако они были сорваны.