Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Юрий Наумов спас сослуживцев, попавших под удар ВСУ. В результате одна из наших боевых машин вышла из строя. Рискуя собой, под огнём неприятеля, Юрий незамедлительно прибыл на позицию и эвакуировал поврежденную технику и личный состав.

Гвардии сержант Сергей Шевяков с экипажем боевой машины противотанкового ракетного комплекса, отработав по вражеским целям, менял дислокацию, когда заметил дрон-разведчик. Уйдя на запасной рубеж, Сергей увёл коптер за собой, не раскрыв наших позиций. Силами ПВО беспилотник был уничтожен. А после расчёты ПТУР ликвидировали две БМП противника и до 10 неонацистов.