ПВО сбила за четыре часа 26 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за четыре часа около трех десятков беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО в период с 14.00 до 18.00 мск были обнаружены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По девять дронов ВСУ сбито над Калужской и Брянской областями. По одному беспилотнику ликвидировано над территориями Курской и Смоленской областей. Шесть украинских дронов уничтожено над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать столицу. По его данным, силы ПВО ликвидировали пять беспилотников, летевших на Москву.