Виктория Боня рассказала, сколько зарабатывает ее 13-летняя дочь: многим о таком только мечтать

Виктория Боня неплохо зарабатывает в соцсетях, поэтому решила приобщить к своему бизнесу и дочь. Когда звезда "Дома-2" начала выкладывать ролики с 13-летней Анджелиной, количество ее подписчиков резко увеличилось.

Пользователям Сети очень интересно следить за отношениями мамы и дочки. А Вика и рада стараться, только более, что Анджелина уже получила гонорар за рекламу. "Она заработала вчера 1600 долларов (около 125 тысяч рублей — прим. ред.) за рекламу", — похвасталась Боня.

При этом Виктория считает, что ее дочь могла бы с большим энтузиазмом вкладываться в продвижение своих страниц в соцсетях. Но девочке это не особо интересно.

"Бывает, что надо что-то снять, а она не хочет. Я говорю — так, все, забираю телефон. А она такая сразу, мол, давай. Это называется манипуляция. Это вот дети такие", — призналась звезда реалити в беседе с продюсером Герой Иващенко.

По словам Вики, ее дочь в целом довольно холодная и не особо хочет делиться эмоциями с окружающими. "Я родилась с улыбкой до ушей. Анджелина уже в возрасте девяти дней выставляла вперед руки, чтобы ее не обнимали. Такой вот у нее темперамент, такой характер скандинавский", — пояснила Боня.

Напомним, Виктория Боня родила единственную дочь от миллиардера Алекса Смерфита. С возлюбленным выпускница "Дома-2" рассталась около восьми лет назад. Несмотря на это, бывшие продолжают общаться ради общего ребенка.