Зеленский признал проблемы ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Непростая ситуация складывается для Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях. Это пришлось признать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по итогам совещания с военными.

Как сообщил Зеленский в Telegram, тяжелая ситуация сложилась в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, наиболее активными с точки зрения боевых действий остаются покровское и новопавловское направление.

Как сообщалось ранее, ВС России прорвали оборону ВСУ в Волчанске. По последним данным, основные бои разворачиваются вокруг железнодорожного вокзала.