Муцениеце показала детали свадебного платья: стоит около миллиона рублей

Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к свадьбе. Музыкант сделал актрисе предложение во время отдыха в Крыму.

А в начале лета бывшая жена Павла Прилучного подтвердила слухи о беременности. Актриса ждет третьего ребенка. Под венец невеста пойдет с животиком внушительных размеров.

В таком положении подобрать свадебное платье Агате очень непросто. Но звезда "Закрытой школы" нашла выход. Она закажет индивидуальный пошив наряда у известного бренда. Обойдется такое удовольствие очень дорого. Готовые модели в выбранном Муцениеце магазине стоят от 430 тысяч рублей, перчатки и фата от 40 тысяч. Если же невеста желает, чтобы платье изготовили специально для нее, то стоить такая работа будет от миллиона рублей.

Продюсер Сергей Дворцов уверяет, что наряд за огромные деньги вовсе не прихоть беременной Агаты. Якобы на этом настоял Петр.

"Вне работы они часто ходя куда-то вместе, что-то подбирают: кольца, украшения, площадку, самые роскошные и дорогие платья и костюмы. Петр любит все дорого-богато, все со вкусом, с роскошью", — сказал Woman.ru продюсер.