Лукашенко предупредил власти о недопустимости шуток с картофелем

Шутить с картошкой нельзя, убежден президент Беларуси. Александр Лукашенко предупредил министров о недопустимости повторения прошлогодней ситуации, из-за которой весной возник дефицит картофеля.

Лукашенко заявил, что лично проверил состояние полей. И теперь он обеспокоен возможным распространением фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения, передает Telegram-канал "Пул Первого". Весеннего дефицита дешевого картофеля допустить нельзя, это повлечет народный гнев, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси ранее заявил, что за проблемы при сборе урожая нужно "отрывать не только уши, но и головы". Лукашенко подчеркнул, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами - из-за этого зачастую возникает нехватка рабочих рук.