В Магаданской области растут объемы вылова лосося

Колыма готова к рекорду. Реки Магаданской области буквально кипят от горбуши, которая идёт на нерест. Бригадам уже увеличены квоты на вылов. Он обещает быть одним из самых богатых. Местные жители выходят рыбалку целыми семьями.

Вот оно - "золото" Колымы. Подводные съемки завораживают. Это горбуша - дружно и стремительно идёт на нерест. В Магаданской области пик её активности традиционно приходится на середину июля.

Рыбы столько, что её хорошо видно даже на поверхности реки. Кажется, она сама идёт в руки. Удача рыбаков зависит от многих факторов - важны и яркие снасти, и температуры воды. Дни стоят солнечные, и она хорошо прогрелась.

Впрочем, нынешняя путина для магаданских рыбаков складывалась непросто. Началась с сильных паводков на реках, и рыбалку на время пришлось прервать. Но упущенное вскоре наверстали. Вот очередные шесть тысяч тонн лосося. Да еще какого! Рыба из Магаданской области считается очень ценной. Мясо плотное и более вкусное.

"Наша рыба - лучшая, не в обиду будет Камчатке и Сахалину сказано, потому что реки короткие, и рыба не успевает потратить свои жизненные силы. Мясо - очень хорошая консистенция, сами видите, она вся серебристая. Поэтому наша рыба лучше всех ценится на российском рынке", - рассказал Пётр Голубовский, директор по развитию рыбодобывающей компании.

И уже сейчас можно сказать - нынешний год один из самых "урожайных". Эта бригада на реке Ола на сегодняшний день выловила 170 тонн лосося. Ей дважды увеличивали квоты.

Всего в регионе планируют выловить порядка тринадцати с половиной тысяч тонн красной рыбы. Но работают не только профессиональные бригады. В этот период на реке на специальном лицензионном участке - чуть ли не все местные жители. Рыбачат семьями. Ожидается - вслед за горбушей к концу июля придут кета и кижуч. А завершится лососевая путина в Магаданской области к середине сентября.