Названа причина развода принца Уильяма и Кейт Миддлтон: такое в королевской семье не прощают

Слухи о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма вспыхнули с новой силой весной. Газете Daily Mail удалось узнать, что сын Карла III нанял адвокатов, которые защищали интересы принцессы Дианы во время расторжения брака с тогда еще принцем Чарльзом.

Королевские сплетники компетентно заявляют, что муж не верен принцессе Уэльской. Мол, с разрешения отца он привел во дворец ненавистную Кейт Миддлтон маркизу Чамли. Но теперь выяснилось, что причиной развода стало вовсе не поведение наследника короны. Оказалось, что и принцесса Уэльская не без греха.

Не секрет, что Кэтрин долгие годы ждала заветного предложения от Уильяма. Она мужественно перенесла все удары судьбы и измены любимого ради одной цели — стать королевой Великобритании. 14 лет назад Миддлтон в белом платье с трехметровым шлейфом прошествовала к алтарю в Вестминстерском аббатстве, весь мир с замиранием сердца наблюдал, как "ждущая Кейт" становится женой будущего монарха. После смерти Елизаветы II Миддлтон еще на шаг приблизилась к своей мечта, став принцессой Уэльской.

Но, поговаривают, что в своих тщательно выверенных планах Кейт допустила серьезный промах. Британские СМИ уверены, что принцесса тайно встречается с одним известным мужчиной. Будущую королеву заподозрили в связи с красавцем, четырехкратным олимпийским призером Беном Эйнсли. Такой мужчина вполне может составить конкуренцию наследнику престола. Инсайдеры из дворца уверяют, что спортсмена и принцессу связывает не только дружба. Тот факт, что Эйнсли счастлив в браке и воспитывает дочь, сплетников не смущает.

Дворец на эти слухи никак не реагирует. А СМИ, при чем по большей части американские, уверяют, что Уильям сгорает от ревности, когда видит Кейт мило беседующей с Беном на различных светских мероприятиях.