На Западе допустили возможность встречи Трампа с Цзиньпином и Путиным в Пекине

Американский лидер Дональд Трамп в начале сентября может быть приглашен в Пекин. В столице Китая Трамп, вполне вероятно, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, утверждает британская газета The Times.

Источники издания считают, что серия торговых сделок между США и Китаем вынудила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении Пекина. Это, в свою очередь, породило предположения о приглашении американского лидера в китайскую столицу, где пройдет военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоится в Пекине 3 сентября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что в этих мероприятиях примет участие Владимир Путин, российский лидер прибудет в Китай в конце августа - начале сентября.