Семьи пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в Киеве

Семьи солдат Вооруженных сил Украины, числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг в Киеве. На майдан Независимости вышли более тысячи человек, сообщает украинское издание "Страна".

Ранее украинские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения в украинском крематории. На кадрах видно, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. Украинская сторона предпринимает такие шаги, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших бойцов.

Митингующие на майдане члены семей военнослужащих заявили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы. А многие не получают положенной им помощи, некоторые выплаты либо приходят с опозданием, либо не приходят вообще.