Бородина похвасталась роскошной квартирой в центре Москвы за 80 млн: три туалета и шикарный вид из окон

Бывшая ведущая "Дома-2" купила новую квартиру в центре Москвы еще в прошлом году. Ксения не скрывала, что заплатила за трехкомнатные апартаменты 80 миллионов рублей. Сколько еще Бородина вложила в ремонт, она не говорит, но отделкой квартиры звезда ТВ занималась почти год.

На днях Ксения отметила новоселье и провела экскурсию по своему жилью. Квартира имеет панорамные окна, которые открывают великолепный вид на на "Москву-Сити" и Поклонную гору. Дизайн апартаментов выполнен в светлых тонах с яркими акцентами.

В просторной гостиной, совмещенной с кухней, размещается барная стойка, уголок для готовки и хранения продуктов, большой диван, журнальный столик, на стене висит плазменный телевизор. "Большая кухня не нужна была в этой квартире. Я считаю, этого достаточно и смотрится вполне красиво", — пояснила Бородина.

Ксения хвастается, что хоть ее квартира и не очень большая, но в ней есть три санузла: гостевой, для девочек и для Бородиной с Сердюковым. Одна из ванных комнат находится как раз напротив детской. Ведущая решила, что девочки прекрасно разместятся в одной комнате.

Самое любимое место Ксении в квартире — спальня. Бородина хотела, что бы это пространство было уютным, и ей это удалось.

Ведущая уверяет, что не планирует переезжать из загородного дома в центр Москвы. По словам Ксении, квартира ей нужна, чтобы изредка в ней жить, когда наваливаются дела и требуется быть ближе к городу.