Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

18-ый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Об этом 19 июля сообщил "Официальный журнал ЕС".

Санкции затрагивают 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Из них 22 российских банков.

Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Ранее Роберт Фицо снял вето, которое до сих пор препятствовало одобрению новых санкций.