Жертвами мощных ливней в Южной Корее стали четыре человека

В Южной Корее жертвами мощных ливней стали по меньшей мере четыре человека, почти шесть тысяч эвакуированы. Рекордные по продолжительности дожди идут третьи сутки. На юге страны выпало более 400 миллиметров осадков.

Затоплены улицы и первые этажи зданий. Разрушены десятки набережных, под угрозой урожаи фермеров. Временно остановлено движение поездов на семи основных линиях, с перебоями работают паромные переправы. Между тем, синоптики считают, что дожди не прекратятся ещё несколько дней.

Под воду за пару часов ушла и Анкара. Ливень и шторм парализовали жизнь столицы Турции. Бурные потоки сносили автомобили, некоторые затоплены по крышу. Ливневая канализация не справилась с объёмом осадков. Людей, оказавшихся в водяной ловушке, эвакуировали.