Удары по военным объектам на территории Украины этой ночью нанесли российские войска. Массированной атаке подвергся Павлоград. В Одессе, по некоторым данным, поражена инфраструктура аэродрома и промзона с топливными складами. Также прилёты зафиксированы в Житомирской и Харьковской областях. В зоне спецоперации наши подразделения взламывают вражеские позиции под Красноармейском. Попытки противника подвести подкрепление или боеприпасы пресекают авиация и артиллерия.

Склады украинской почты в Краматорске. А это ее же логистический узел в Славянске. Повсюду – разбросанные и покореженные листы металлопрофиля, рухнувшие стены и бетонные перекрытия. Мельком в кадре – массивная бронированная дверь с надписью "укрытие". Вот только укрывались в нем не работники предприятия, а подразделения ВСУ. А сама "Укропочта" давно стала перевалочной базой бандеровцев. По ней и отработали ночью наши пилоты, уничтожив два крупных склада с боеприпасами.

Серьезно поврежден и завод в Днепропетровске, где восстанавливали бронетехнику. И локомотивное депо. Точнее, железнодорожный узел, по которому в Красноармейск националистам перебрасывали технику и боевиков. Ликвидация объектов военной инфраструктуры ВСУ в данном случае позволит взять в оперативное окружение сразу три крупных населенных пункта: сам Красноармейск, Мирноград и основную часть Краматорской агломерации.

У ВСУ есть ещё одна большая проблема: сегодня российские войска "достают" тыловые плацдармы не только ракетным вооружением, но и ствольной артиллерией.

Дороги на Красноармейск под постоянным огнем. Как, впрочем, и вся логистика на этом, наиболее уязвимом для ВСУ направлении. Кстати, оно же приносит бандеровцам и самые большие потери. За минувшие пять дней ликвидированы почти 3 тысячи националистов.

За последние сутки нашим бойцам удалось захватить ключевые опорные пункты ВСУ на восточном фланге. Весь этот квадрат националисты больше не контролируют. А сегодня с утра российские мотострелки начали активный штурм и северных пригородов Красноармейска. Бандеровцы опасаются, что со дня на день первые огневые группы незаметно проникнут вглубь городской застройки.

В Харьковской области идет мощный накат на позиции ВСУ в поселке Зеленый Гай. Атака была хорошо подготовлена. Поэтому группировке "Север" удалось сходу взломать линию обороны. И к утру доложить в штаб, что восточная часть села полностью отбита. Во время наблюдения с воздуха разведчики выяснили, что боевики бросили окопы и побежали. Дезертировали как минимум 12 человек. Еще трое попали в плен.