Трамп подал иск на 10 млрд долларов за статью об Эпштейне

10 миллиардов долларов – во столько оценил американский президент свою репутацию, которую подпортила всего одна статья в ежедневном журнале WSJ. Дональд Трамп грозится обрушить гнев практически на всю редакцию и руководство компании.

Поводом для иска стало то, что журнал опубликовал на днях историю 20-летней давности, произошедшей накануне юбилея Джефри Эпштейна – миллиардера, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Трамп, отрицавший связь со скандальным бизнесменом, по данным журналистов, не скупился на добрые слова в его адрес. И даже поздравил с 50-летием. В статье говорится, что у Эпштейна был кожаный альбом с набором открыток от товарищей. Среди них якобы было и письмо от президента США.

В ответ на обвинения Трамп заявил, что рисовать не умеет. Сага Джеффри Эпштейна не оставляет американское общество. Последние новости появились благодаря генеральному прокурору Пэм Бонди, которая собирается рассекретить показания большого жюри присяжных заседателей. Впрочем, демократы времени не теряют.

"На этой неделе работа Комитета по регламенту превратилась в настоящую вакханалию, мы обсуждали важные вопросы: бюджет, мошенничество, растраты. Но демократы пытались превратить это в слушания по Эпштейну", - рассказал Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса США.

Как минимум лишиться большого количества мест в Конгрессе к выборам уже активно готовятся. И соперники сейчас могут подпортить республиканцам жизнь. Как это было в первый президентский срок Трампа, когда администрация Барака Обамы распространила в СМИ фейк о российском вмешательстве в выборы. Глава Нацразведки Тулси Габбард публикует доказательства - это было ни что иное как заговор.

"Президент Обама и его команда использовали эту сфабрикованную информацию, как средство для многолетнего переворота против Трампа. Импичмент в конгрессе, клеветнические нападки на него и его семью, некоторых его сторонников арестовали по садили в тюрьму", - сказал Тулси Габбард.

Все тайное рано или поздно становится явным. И, скорее всего, это не последние фейки, которые еще удастся разоблачить.