Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден

В Москве завершена проходка первого участка строящейся Рублёво-Архангельской линии метро. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, готовы тоннели от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева". Длина перегонов почти 5 километров.

Работы вели в сложных геологических условиях. Применяли горный способ - на некоторых участках специалисты действовали вручную, используя средства малой механизации.

Ввести первую очередь новой линии в эксплуатацию должны уже в следующем году. Рублёво-Архангельская станет 17-й веткой столичного метро. Она свяжет одноимённый микрорайон, где сейчас развивается новый современный квартал, и деловой центр "Москва-Сити". В перспективе линию планируют продлить в Красногорск.