Выпускникам Московского университета МВД вручили дипломы

Особенный день для выпускников Московского университета МВД. Сегодня им вручили дипломы о высшем образовании. Торжественная церемония традиционно прошла на Красной площади.

В этом году успешно завершили обучение более тысячи человек. Среди них - почти 200 отличников, 15 золотых медалистов. Вместе с российскими выпускниками, дипломы получили представители 16 стран - Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии и Южного Кавказа.

Напутственные слова прозвучали от главы ведомства Владимира Колокольцева. Министр подчеркнул символизм начала нового этапа жизни - в год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

"Вскоре вам предстоит применить полученные в университете знания, навыки и умения. В числе приоритетных направлений - противодействие киберпреступности, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нарушениям в сфере миграции. К сотрудникам полиции граждане обращаются за помощью. Ждут эффективных мер реагирования. А нередко - и спасения. Вы должны оправдать это доверие в течение дальнейшей службы", - отметил Владимир Колокольцев.

А в Семёновском стрелковом полку сегодня прошла церемония приведения к военной присяге. Более 300 новобранцев весеннего призыва исполнили гимн России, прошли маршем и дали торжественную клятву на верность Родине. Молодым бойцам также рассказали о тонкостях прохождения военной службы и показали места размещения личного состава.