В Московской области прошел мотофестиваль "Соколы ЛДПР"

В Московской области прошёл масштабный мотофестиваль "Соколы ЛДПР". Он стал знаковым событием для всего байкерского сообщества России, на нём собралось свыше 50 клубов со всей страны.

Участники мероприятия получили уникальную возможность для обмена опытом, обретения новых знакомств и обсуждения различных тем. Одна низ них - будущее отечественного мотодвижения.

Для гостей фестиваля была подготовлена обширная программа. Музыкальные концерты с участием рок-групп, фотозоны и тематические стенды. А кульминацией стал розыгрыш призов, включая главный - мотоцикл.