Василий Ливанов отмечает 90-летие

Юбилей сегодня отмечает народный артист РСФСР, актёр, режиссёр, сценарист. А ещё - лучший Шерлок Холмс мирового кинематографа. Обладатель уникального голоса. Василию Ливанову - 90 лет.

После окончания Щукинского училища служил в театре. Но широкую известность ему принесли работы в кино. Первая главная роль - в картине "Неотправленное письмо" - резко изменила жизнь молодого артиста. На съёмках актёр сильно простудился, после чего его голос приобрёл хорошо узнаваемую хрипотцу.

Ливанов снялся более чем в 40 лентах. В их числе - "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги". Он удостоен ордена Британской империи за лучшее воплощение образа Холмса. А свой неповторимый голос Ливанов подарил персонажам советских мультфильмов - Карлсону, крокодилу Гене, удаву из "38 попугаев".