Собянин: Больница №52 получила статус клинического НИИ

Статус Московского клинического научно-исследовательского центра получила городская больница №52. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, это заслуженное признание.

Медицинскую помощь в учреждении оказывают на самом высоком уровне, там накоплен серьёзный научный потенциал. В клинике работают более 200 выдающихся врачей. Пациенты могут пройти лечение по 15 профилям - от сердечно-сосудистой хирургии до трансплантации костного мозга и почки.

В прошлом году в больнице выполнили свыше 35 тысяч операций. А в этом открыли новые структурные подразделения. Кроме того, создана клиническая база для ведущих медвузов столицы.