В столице отмечают 45-летие начала Московской Олимпиады

Садовое кольцо сегодня превратилось в большую спортивную арену. В столице проходит масштабный фестиваль, посвящённый 45-летию начала Московской Олимпиады.

Для гостей подготовили насыщенную программу - торжественное открытие и массовая зарядка с известными спортсменами, шествие чемпионов и эстафета с передачей факела. На площадках все желающие могут присоединиться к тренировкам и попробовать свои силы в разных дисциплинах - атлетике, теннисе, волейболе биатлоне, стрельбе из лука.

Завершится фестиваль праздничным концертом. А ещё - как тогда, в 80-м - в небо отпустят олимпийского мишку.