В Москве стартует фестиваль культуры стран Латинской Америки

В столице стартует одно из самых масштабных событий лета - фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Центральная площадка мероприятия - сад "Эрмитаж" - на два дня превратился в мир ярких красок и зажигательных ритмов.

Жителей и гостей столицы приглашают в гастрономические зоны с угощениями из Латинской Америки, на творческие мастер-классы. Тут же можно сделать фото среди декораций в национальном стиле.

А на сцене с музыкальными и танцевальными номерами выступят коллективы из Кубы, Аргентины и других стран региона.