ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Этой ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по территории Украины. Поражены объекты ВПК, выпускающие составные части для ракет и беспилотников, инфраструктура военного аэродрома, авиаремонтное предприятие. Как сообщили в Минобороны, все назначенные объекты были поражены.

"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в ведомстве.

За сутки в зоне спецоперации ликвидированы свыше 1100 боевиков. Активные боевые действия идут под Красноармейском. Попытки противника подвезти подкрепление или боеприпасы пресекают авиация и артиллерия.