Собянин рассказал о развитии инфраструктуры Москвы-реки

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, как сохраняют чистоту Москвы-реки и используют ее во благо горожан. По его словам, ежедневно на протяжении полувека о реке заботится уникальный коммунальный флот.

"30 судов убирают иловые отложения, собирают мусор и ликвидируют поверхностные загрязнения. Специалисты экологического управления ГУП “Мосводосток” круглый год отбирают пробы воды и анализируют ее гидрохимический состав. Используется современное оборудование, способное определить наличие всевозможных примесей и выдавать результаты исследований с большей точностью", — отметил Собянин.

Качество воды в реке постоянно улучшается.

"Во многом это происходит благодаря масштабной реконструкции городских очистных сооружений и внедрению технологии глубокого удаления азота и фосфора из сточных вод", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин запустил третий регулярный речной маршрут в столице. До конца года парк речного транспорта Москвы увеличится в полтора раза.