Прохор Шаляпин впервые раскрыл детали конфликта с Киркоровым: вот из-за чего они разругались в пух и прах

Прохор Шаляпин и Филипп Киркоров уже несколько лет не общаются. Поп-король даже запретил продюсерам звать в шоу "Маска" молодого коллегу, исполнитель хита "Единственная" тогда заявил, что не потерпит рядом известного своей любовью к женщинам постарше артиста.

Что произошло между Шаляпиным и Киркоровым никто не знает, ходили слухи, что Филиппа не узнали в Париже, а Прохора приняли за звезду. Мол, это так задело артиста, что он начал выживать со сцены яркого конкурента.

Ни один из музыкантов не комментировал ссору. Но внезапно заговорил Шаляпин. В интервью Евгении Медведевой для ее YouTube-шоу "БеС Комментариев" певец подтвердил, что поп-король часто мешал ему в творческой деятельности.

Прохор отметил, что в целом в шоу-бизнесе "достаточно злые люди", и он со многими не собирается иметь какие-либо дела. И Киркоров попал в список тех персон, кого Шаляпин обходит стороной.

"Я понял, что не со всеми надо общаться. На сегодняшний день я не общаюсь с Филиппом Киркоровым. Может, когда-нибудь мы помиримся", — заявил выпускник "Фабрики звезд".

Прохор впервые раскрыл детали конфликта со старшим коллегой. По словам Шаляпина, поп-король препятствовал его карьере. "Сколько можно мне палки в колеса ставить? Я от этого устал, и я считаю, что мы так мало живем, чтобы тратить драгоценное время на то, чтобы заискивать, говорить то, что ты не думаешь совсем", — возмутился певец.