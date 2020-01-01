Опубликовано важное заявление о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Британию

Надежды на примирение герцогов Сассекских и королевской семьи появились после того, как в Сеть слили фотографии тайной встречи в Британии помощников Гарри и Карла III. Представители принца и короля были запечатлены на балконе недалеко от Кларенс-хауса в Лондоне. При этом отмечалось, что помощников принца Уильяма на переговорах не было.

После этого пошли слухи, что Карл III простил сына и готов вернуть его домой. Говорилось, что Гарри и Меган Маркл предложили королевской семье свою помощь, но сразу отметили, что работать они смогут неполный день, так как не собираются отказываться от коммерческих проектов.

Дворец и герцоги Сассекские не комментируют появившиеся в Сети данные. Однако важно заявление в беседе с Daily Mail сделал источник близкий к Гарри и Меган. Он согласился говорить на условиях полной анонимности. По его словам, принц и его жена наслаждаются жизнью в Монтесито и не хотят возвращаться в Лондон. Более того, Гарри не планирует даже краткосрочные визиты на родину, несмотря на недавние мирные переговоры с представителями Карла III.

"Гарри и Меган очень счастливы, живя и воспитывая детей в Калифорнии, и, на данный момент, не планируют уезжать. Герцог и герцогиня не хотят возвращаться на родину Гарри", — подчеркнул источник газеты.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой.