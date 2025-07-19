Украинские военные в субботу нанесли ракетный удар по центру Донецка. Серьезные повреждения получил жилой многоквартирный дом, а также магазины, расположенные в нем.

Как сообщили РИА Новости в СКР, предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации боеприпаса", - сказал он.

Ранее расчет буксируемой гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ. В зоне СВО наши подразделения продвигаются вперед. За неделю освобождены 10 населенных пунктов.