Рискуя жизнью: сержант Маслобойщиков под огнем противника спас десяток сослуживцев

Младший лейтенант Дмитрий Герб со своим сапёрным подразделением заминировал вероятные пути подхода вражеской пехоты и техники вблизи линии соприкосновения. Несмотря на постоянные обстрелы, Дмитрий с подчинёнными установил более 120 боеприпасов, не допустив прорыва нашей обороны.

Сержант Андрей Маслобойщиков на передовой, рискуя собственной жизнью, оказывает первую помощь раненым и организует их эвакуацию. Андрей спас множество российских бойцов. Всего за несколько месяцев он лично вынес из под огня противника более 10 сослуживцев.