Российская армия нанесла групповой удар по подконтрольной Украине территории Запорожской области. Приходят сообщения о пожаре на одном из предприятий ВПК.

Между тем, в зоне спецоперации наши подразделения продвигаются вглубь обороны неприятеля, занимая выгодные рубежи. Круглосуточно выслеживают противника операторы ударных дронов группировки "Днепр". Работа идёт в режиме "свободной охоты". В этот раз в прицеле наших "птичек" оказалась радиолокационная станция иностранного производства RADA и была успешно поражена. За время спецоперации только в Херсонской области российские расчёты ликвидировали более тысячи вражеских БПЛА.

Отличились наши операторы беспилотников и в Запорожской области. У Новониколаевки они прямым попаданием уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ. На Южно-Донецком участке фронта артиллеристы нанесли огневое поражение инженерной технике и подразделению неприятеля, который пытался оборудовать в лесополосе новые позиции.

В зоне ответственности группировки "Север" бойцов надёжно поддерживают расчёты ЗРПК "Панцирь-С". Даже при смене позиции, они готовы за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

На Красноармейском направлении военные связисты группировки "Центр" обеспечивают постоянную координацию командованием действий передовых отрядов. С помощью современного оборудования они выявляют любые неполадки и оперативно выдвигаются в заданный район для их устранения. Зачастую, чтобы как можно быстрее восстановить связь приходится работать под массированным обстрелом противника.