Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Украина предложила России снова провести переговоры по урегулированию конфликта. Как ожидается, новый раунд должен пройти на следующей неделе, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Секретарь СНБО Умеров сообщил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать", - сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский поручил "активизировать" переговорный процесс в Стамбуле экс-министру обороны Рустему Умерову, который был назначен секретарем СНБО и сменил на посту Александра Литвиненко.

В Кремле подчеркивали, что Москва продолжает ожидать от Киева предложений по третьему раунду прямых переговоров и сохраняет готовность к ним.