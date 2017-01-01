Надежда Кадышева засветилась в базе "Миротворца"

Популярная российская певица Надежда Кадышева находится в базе данных украинского сайта "Миротворец"*.

Певица попала в список "Миротворца" еще в 2017 году, но известно об этом стало только сейчас. На Украине ее обвиняют в ""сознательном нарушении государственной границы" из-за концертов в Крыму.

Ранее в базе данных "Миротворца" обнаружили певицу Земфиру**, которая после начала специальной военной операции покинула страну. Певицу внесли в базу "Миротворца" за "отрицание вооружённой агрессии России" и "манипулирование общественно значимой информацией".

В пятницу стало известно, что за кулисами одного из концертов Надежды Кадышевой разгорелся скандал из-за охраны певицы. Секьюрити слишком рьяно оберегали артистку. Певице уже нужно было выходить на сцену, но она куда-то запропастилась. Организаторы выступления попытались пройти к ней, но не смогли, их не пустила охрана исполнительницы.

* признан экстремистским и заблокирован в России по решению суда.

** признана в России иностранным агентом.