Выступавшего с Зеленским Николая Баскова разыскивают на Украине

СБУ объявила в розыск Николая Баскова. Народного артиста России обвиняют в "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Суд заочно избрал певцу меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным агентства РИА Новости, Николай Басков находится в розыске с марта 2022 г. Тогда генеральная прокуратура Украины обвиняла его в "пропаганде и оправдании войны".

Кроме того, Басков с 2017 года числится в базе украинского сайта "Миротворец" (признан террористическим и запрещен в России). В ноябре прошлого года Владимир Зеленский, с которым золотой голос российской эстрады неоднократно стоял на одной сцене, лишил певца всех государственных наград Украины.

Ранее в базе данных "Миротворца" обнаружили признанную в России иностранным агентом певицу Земфиру, которая после начала специальной военной операции покинула страну. Певицу внесли в базу "Миротворца" за "отрицание вооружённой агрессии России" и "манипулирование общественно значимой информацией".