Российские войска этой ночью нанесли новые удары по военным объектам ВСУ. В оккупированном Славянске поражены складские помещения, начался пожар. Также прилёты зафиксированы в Запорожье и Харьковской области. Активные боевые действия идут на Волчанском направлении спецоперации. Там бойцы "Северной" группировки продвигаются сразу с трёх сторон, пресекая все попытки противника перейти в контратаку. А на Константиновском участке фронта наши штурмовики совершили неожиданный прорыв, обратив противника в бегство на важных тактических позициях.

Ситуация на Константиновском направлении стремительно меняется. Минувшим днем российские штурмовики выбили остатки националистов из Яблоновки. Этот небольшой поселок ВСУ собирались держать до конца. И ни в коем случае не сдавать. Обстановка предвещала затяжные и ожесточенные бои. Но накануне все пошло по-другому. Понимая, что под ударами российской авиации и артиллерии бандеровцы теряют последние боеспособные части, Киев решил вывести их из поселка. На позициях оставили в основном мобилизованных. Уже по опыту наши бойцы знают, что такие подразделения долго не продержатся. Поэтому освободить Яблоновку не составило труда.

Яблоновка, словно, естественный кордон, стоит на перекрестке двух трасс, ведущих к Константиновке. Поэтому поселок имеет важное тактическое значение. Теперь, когда он взят, ни одна машина, тем более колонна ВСУ, с юга в город уже не пройдет. Более того, после освобождения Яблоновки российские подразделения в считанные часы смогли закрепиться, подтянуть резервы и с марша начать штурм соседнего поселка Александрово - Калиново. Рывок оказался настолько неожиданным для противника, что когда бандеровцы опомнились, наши бойцы были уже в центре села. Для понимания: враг был выброшен с территории в 5 квадратных километров.

Уже сегодня в Константиновке ВСУ чувствуют острую нехватку резервов. Первые кадры из города: по обочинам – полуразрушенные здания, где националисты устроили наблюдательные пункты и позиции корректировщиков огня. Напротив – сожженные грузовики. И, что особенно бросается в глаза, на перекрестках ни одного блокпоста, нет блиндажей и окопов, нет тяжелой техники. Город словно вымер. Не случайно говорят, что киевские генералы уже списали Константиновку как укрепрайон. И моральны готовы к ее сдаче. И даже уцелевшие опорные пункты особо не маскируют. Потому наши бойцы и находят их без труда.

Все ближе к критической обстановка в Волчанске. По последним сообщениям, которые приходят с передовой, российским войскам удалось форсировать сразу в трех местах реку Волчанка. Наши бойцы заняли на этой окраине все лесополосы и частный сектор. Это значит, что с севера город полностью блокирован.