В Германии призвали Киев наносить удары по российским аэродромам и оборонным предприятиям. С таким предложением выступил генерал Бундесвера, который возглавляет специальный штаб по Украине. Кроме того, уже к концу июля Берлин планирует поставить ВСУ первые дальнобойные системы. Тем временем на Банковой заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Москвой.

Катастрофические потери Киева на поле боя с каждым днём всё сложнее объяснять: личный состав, техника, территории... И это уже признают на Западе. С начала этого года Вооружённые силы России смогли максимально продвинуться и освободить наибольшую площадь территорий, пишет газета The New York Times.

"Российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: она сдерживает действия украинских войск с помощью беспилотных летательных аппаратов, авиаснарядов, а затем атакует позиции противника, проводя непрерывные штурмы. Чтобы восполнить пробелы, Украина отправляет на линию фронта опытные подразделения, оснащенные беспилотниками. Но непрекращающиеся атаки России оказывают давление на украинскую армию", - пишет издание.

Осознавая всю тяжесть ситуации на поле боя, Зеленский наконец ответил на предложение России продолжить переговоры. В вечернем телеобращении он сообщил, что диалог с Москвой по поводу обменов продолжается и объявил о готовности к третьему раунду переговоров уже на следующей неделе.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Умеров сообщил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе. Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный", - заявил Зеленский.

Российская и украинская делегации провели два раунда переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Москва передала Киеву и тела погибших военнослужащих ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Не успел Зеленский сообщить о готовности к третьему раунду, как авторы немецкого журнала Spiegel предположили, что глава киевского режима мог пойти на такой шаг, вступив в сговор с США. На это указывает и недавний визит спецпосланника американского президента Кита Келлога в Киев, и 50-дневный ультиматум России со стороны Трампа.

The Wall Street Journal, словно подтверждая эту версию, пишет, что власти США изменили план поставок систем Patriot. Теперь в приоритетном порядке штаты будут отправлять комплексы ПВО тем странам, которые передают их Украине. Сначала администрация президента Трампа поставит зенитно-ракетные комплексы в Германию. А это позволит ФРГ передать Киеву две системы Patriot. В Бундесвере нашли сценарий ещё интереснее. И призвали к ударам по России. Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг, который в Минобороны ФРГ возглавляет специальный штаб по Украине и координирует вопросы военной помощи Киеву, предложил бомбить российские аэродромы и инфраструктуру.

"Мы можем косвенно повлиять на наступательный потенциал российских вооружённых сил, не давая ему полностью реализоваться. Здесь можно выделить два основных направления. Первое, конечно, это использование собственных наступательных мер противовоздушной обороны, то есть нанесение дальних ударов и применение авиации для поражения аэродромов до того, как противник развернёт свои силы. Также сюда входят удары по производственным мощностям российской оборонной промышленности", - заявил он.

Москва, по мнению генерала, серьезно преуспела в производстве ракет, поэтому нужно найти способ помешать развитию российского ВПК.

Между тем, воюющая Украина истощена. Как сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ежемесячная мобилизации в ряды ВСУ — 30 тысяч человек. Еще полтора миллиона украинцев уклоняются от призыва, так как не обновляют персональные данные в территориальных центрах комплектования. В результате на передовой без ротации военнослужащие проводят до полугода.