Всероссийский студенческий выпускной в этом году прошел под девизом "Будем на связи"

В национальном центре "Россия" прошёл студенческий выпускной. Его девизом стала фраза "Будем на связи", как напоминание о преемственности поколей.

Мероприятие объединило 600 молодых специалистов. Это представители 80 регионов, которые внесли вклад в развитие университетской среды. И даже на этом празднике они встречались с наставниками, участвовали в мастер-классах, посещали образовательные и мотивационные лекции.

Важной частью события стала торжественное открытие арт-объекта "Студенчество России в лицах". Это мозаика из фотографий учеников, педагогов и университетских символов. В завершение праздника на главной сцене национального центра наградили 26 лучших выпускников. Они окончили вузы с абсолютным отличием и были первыми в научной, общественной или творческой деятельности.

"В этом зале - потрясающая энергетика. С момента, как только сюда вошёл, сразу ощутил, что здесь со всей страны собралась самая яркая, самая активная студенческая молодёжь. Которая вот-вот сделает шаг в то, что принято называть "взрослая жизнь". Но эта взрослая жизнь - это не переход в какую-то иную категорию. Это продолжение вашего пути. Ваших успехов. Ваших результатов. На новом уровне. Который, уверен, всем вам по плечу!" — сообщил Юрий Лескин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодёжь".