Ядовитые медузы атаковали побережье Азовского моря: чем опасны корнероты

Нашествие медуз на Азовском побережье. Полчища этих водных обитателей с синими и фиолетовыми щупальцами, заполонили пляжи Краснодарского края.

На испорченный отпуск жалуются отдыхающие в Темрюкском районе. Море буквально кишит большими корнеротами. Они ядовиты, а укусы болезненны и могут вызвать ожог. Спасатели и сотрудники пляжей вылавливают беспозвоночных сачками и вывозят их на лодках подальше в море.

По мнению экспертов, медуз прибило к берегу юго-западным ветром. Нашествие также связывают с потеплением воды после мягкой зимы и ростом солёности Азовского моря.