Российские металлурги отмечают профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День металлурга. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Владимир Путин.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: горно-металлургический комплекс вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. Сегодня предприятия модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки сбыта.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники сферы по праву пользуются почётом и уважением, и выразил уверенность, что они и дальше будут успешно решать поставленные задачи в интересах России.