Собянин: Завершено строительство новой школы в Коммунарке

В Москве завершили строительство новой школы в Коммунарке. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, здание рассчитано более чем на тысячу мест. Там будут проводить занятия для детей с первого по 11-й классы.

Помимо универсальных учебных кабинетов, оборудованы IT-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы. Есть также бассейн, спортивные залы и медиатека. В корпусе создана безбарьерная среда. На прилегающей территории расположены зоны отдыха и площадка с навесами для уличных мероприятий.