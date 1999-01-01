Роскошное убранство квартиры Кадышевой подняли на смех: интерьер турецкой свадьбы

Надежда Кадышева последний год переживает вторую волну популярности. Исполнительница не вылезает с гастролей, а гонорары за ее выступления достигли немыслимых размеров. По слухам, за концерт длительностью 50 минут Кадышева просит 20 млн рублей.

Неудивительно, что певица живет на широкую ногу. Как выяснили журналисты, в собственности у Кадышевой и ее семьи три квартиры в Тверском районе столицы. Первая, площадью 120 квадратных метров, расположена на Долгоруковской улице. Стоимость четырехкомнатной квартиры оценивается в 120 миллионов рублей. Еще две квартиры стоимостью 90 миллионов каждая находятся в элитных ЖК недалеко от станции метро "Новослободская".

Недавно в Сеть попали фотографии огромной квартиры на Долгоруковской улице. Четырехкомнатную квартиру певица обставила в стиле "золотой гламур". На снимках видны мебель с позолотой, огромные люстры, лепнина, обитые парчой стулья, элементы псевдоклассики, рококо и другие детали, которые можно обобщить определением "дворцовый шик". Такой был популярен в 90-х и 2000-х годах.

По мнению риелтора Натальи Перескоковой, такие интерьеры преследуют только одну цель — показать статус и богатство. Вся квартира Кадышевой построена по принципу "дорого-богато", в стиле "я надену все лучшее сразу".

"С точки зрения статуса, безусловно, это дорого, вычурно и "на показ". Стиль узнаваем и соответствует образу Кадышевой как певицы народного жанра. Но больше напоминает интерьер турецкой свадьбы 1999 года. Кругом подушки, банты, блеск. Все говорит о желании подчеркнуть роскошь до предела", — сказала Перескокова порталу URA.RU.

В пятницу стало известно, что за кулисами одного из концертов Надежды Кадышевой разгорелся скандал из-за охраны певицы. Секьюрити слишком рьяно оберегали артистку. Певице уже нужно было выходить на сцену, но она куда-то запропастилась. Организаторы выступления попытались пройти к ней, но не смогли, их не пустила охрана исполнительницы.