Саудовский "спящий принц" умер после 20 лет комы

Печальная новость пришла из Саудовской Аравии — там скончался член королевской семьи Аль-Валид ибн Халид Аль Сауд, известный как "спящий принц". Ему было 35 лет.

Прозвище "спящий принц" Аль-Валид получил из-за того, что почти 20 лет провел в коме. Все это время он находился в одной из больниц Саудовской Аравии.

Аль-Валид родился в апреле 1990 года. В 2005-м в возрасте 15 лет он попал в страшную аварию в Лондоне, где учился в военном колледже. Принц получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг, из-за чего впал в кому.

Несмотря на то, что врачи сразу оценили шансы на выздоровление Аль-Валида как минимальные, убитый горем отец принца Халед бин Талал наотрез отказался отключать его от аппаратов жизнеобеспечения. По его словам, юноша сразу бы погиб в автокатастрофе, если Аллаху так было угодно.

Принца перевезли в Саудовскую Аравию, где он провел почти 20 лет в специализированной клинике. Все эти годы семья принца навещала его практически каждый день. В самой Саудовской Аравии история Аль-Валида стала символом надежды. Увы, чуда не случилось.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Михаэль Шумахер, который долгое время находился в коме после несчастного случая в горах, находится в печальном состоянии.