Легендарный композитор Давид Тухманов отмечает юбилей

Народный артист России, легендарный пианист и композитор Давид Тухманов сегодня принимает поздравления. Маэстро отмечает 85-летний юбилей.

Автор фортепьянных пьес, патриотических песен, эстрадных шлягеров - его творчество не укладывается в один музыкальный жанр. Сумевший объединить разные стили, его считают новатором, изменившим отечественную эстраду. Его произведения знает и поёт вся страна. Написанный им "День Победы" стал одним из символов праздника и получил народное признание. А главная песня московской Олимпиады, созданная Тухмановым, прозвучала на весь мир.

В разные годы произведения композитора исполняли ведущие певцы нашей эстрады: Александр Градский, Валерий Ободзинский, Лев Лещенко и не только. Давид Тухманов удостоен государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Государственную премию России.