Дмитрий Песков сделал заявление о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России, она необходима для фиксации "крупных договоренностей" (цитата по РИА Новости), но время для этого еще не настало.

"Встреча возможна и со временем она обязательно случится. Она необходима", - сказал Песков.

Представитель Кремля также оценил последний телефонный разговор Путина и Трампа. По его словам, это был прагматичный деловой диалог людей, которые стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга.

Говоря о решении конфликта на Украине, Песков отметил, что это длительный и непростой процесс, в Вашингтоне все больше это понимают. Россия готова двигаться к своим целям по урегулированию на Украине быстро, но скорость этого процесса зависит не только от Москвы, подчеркнул он (все высказывания даны по агентству ТАСС).

Накануне вечером Владимир Зеленский ответил на предложение России продолжить переговоры. Он сообщил, что диалог с Москвой по поводу обменов продолжается и объявил о готовности к третьему раунду переговоров уже на следующей неделе. В СМИ появилась версия, что заявления Зеленского могут быть результатом сговора с США против России.