Ира Пинчук привела на семейный праздник другого мужчину: Арай Чобанян вспылил и сбежал

Арай Чобанян и Ира Пинчук подали на развод еще в апреле, но до сих пор суд не рассмотрел их заявление. Брак рухнул из-за измен бывшего участника "Дома-2", жена узнала, что он ходил в так называемые массажки, пока она лежала беременная в больнице.

Супруги разъехались, но живут на одной улице в загородном коттеджное поселке. Накануне они устроили праздник в честь дня рождения старшего сына. Давиду исполнилось четыре года.

Родители придумали оригинальный подарок для мальчика, Ира заказала "настоящие" водительские права и номера для машины, а Арай купил детский элетрокар. Отец привез машинку на праздник и сразу же усадил Давида за руль. Мальчик был в восторге.

Для семейного праздника Ира украсила дом шарами, заказала торт. Детей развлекали аниматоры в костюмах роботов, было шоу с гигантскими мыльными пузырями. А ближе к ночи Пинчук закатила вечеринку для взрослых, куда позвала своих друзей, в том числе блогера Владоса Мироса, с которым отдыхала на Мальдивах и в Дубае. По слухам, у них со звездой "Дома-2" роман.

Поговаривают, что завидев приятеля Ирины, Арай вспылил. Чобанян планировал остаться на вечеринку, но не смог смотреть, как Пинчук отжигает в компании нового друга, и сбежал.