Мой район: чем живет и как меняется Северное Измайлово

В этом районе 16 улиц с одинаковыми названиями. Различаются они только порядковым номером. В здешнем саду по весне цветёт больше полусотни видов сирени. Именно тут поселила свою героиню Каменскую автор детективов Александра Маринина. Наверное, потому, что жила тут сама. А ещё здесь расположен самый большой олимпийский спорткомплекс для тяжелоатлетов. В нём 13 этажей. Всё это о районе Северное Измайлово.

Почти всю жизнь Юрий Берг сочинял песни, но никому их не показывал. И наконец, гитара, собственный ансамбль, сцена – всё, о чём мечтал с самого детства.

"Я заводил пластинки, а у нас было большое зеркало. Я вставал, брал палку, которой белье мешают, и играл, изображал гитару. Ну, наверно, оттуда все и пошло! Сейчас у меня хорошие музыканты, с которыми мы нашли такой общий язык!" - говорит Юрий Берг.

В Центре московского долголетия в Северном Измайлове раскрывают таланты: кто-то воплощает давние мечты, кто-то находит новые увлечения. В кулинарном клубе - не только рецепты, но и общение. Домашние даже ревнуют. Рукодельницы из творческой мастерской работают в команде, друг у друга учатся. Почти все свои изделия дарят.

А в хореографическом зале устоять на месте невозможно. В репертуаре ансамбля – танцы русские, китайские, цыганские, молдавские, греческие. Выступают по всей Москве. Самому старшему артисту – 77 лет.

"Что такое танец? Это физическая нагрузка, физическая форма, и это работа мозга. Попробуйте столько запомнить! Это очень полезно, я всегда говорю всем - танцуйте!" - говорит Галина Ледышева - руководитель ансамбля народного танца "Ритмикс".

В районном центре "Место встречи София" танцуют под открытым небом на самой крыше! А еще здесь занимаются спортом и загорают, проводят творческие мастер-классы и концерты, играют в настольный теннис и футбол.

"В этом году у нас особенное партнёрство с известной киносетью и каждый вечер можно приобрести билет и на нашей прекрасной крыше "София" посмотреть два фильма", - говорит Евгения Кузьминых – представитель сети районных центров "Место встречи".

В комплексе "Измайлово" почти полвека работают школы олимпийского резерва по легкой атлетике, синхронному плаванию, художественной гимнастике, боксу. 19-летний Мгер Абрамян совсем недавно стал победителем летней спартакиады среди юниоров. На этом легкоатлетическом манеже воспитали уже многих чемпионов. Только здесь, в Москве, сразу два сектора для прыжков с шестом.

"У нас 5 заслуженных тренеров России, два заслуженных мастера спорта, также у нас в школе есть преемственность - наши выпускники приходят и становятся тренерами-преподавателями", - говорит Татьяна Герасимова, заместитель директора по спортивной подготовке школы олимпийского резерва МГФСО.

Есть у жителей района и любимое место для прогулок и отдыха - сиреневый сад, созданный в середине прошлого века. В мае здесь всё в цвету. Многие из этих деревьев посадили 70 лет назад. Тогда здесь был создан питомник сирени выдающегося селекционера Леонида Колесникова. Всего ему удалось вывести более 300 сортов сирени. До наших дней сохранились около 60, и почти все они представлены здесь, некоторые в единственном экземпляре.

"Красавица Москвы", "Колхозница", "Галина Уланова" - такой белоснежный букет селекционер-самоучка когда-то преподнёс великой балерине. Сирень Колесникова украшает сады Кремля, парк Букингемского дворца и сквер у здания конгресса США. Теперь здесь можно любоваться и другими цветами - парк благоустроили, высадили многолетние растения. Сергей и Людмила Панченко живут рядом и гуляют здесь каждый день.

"Так устроен этот сад, что видно другие цветы, и на них можно тоже порадоваться, так что прямо до осени можно ходить с радостью и удовольствием", - говорит мужчина.

А еще наглядно изучать секреты садоводства.

"Здесь мы реализовали такой проект "Эконавигатор": каждый вторник ландшафтный архитектор проводит здесь бесплатные лекции и мастер-классы", - говорит Анна Романова, пресс-секретарь префекта ВАО.

Здесь рассказывают о правильном выборе растений и уходе за ними. Всё это пригодится, если есть желание создать собственный цветочный оазис рядом с домом или на даче.