Молнии стали бить чаще и мощнее: ученые объяснили, ждать ли апокалипсис

Несколько человек погибли, спалило десяток объектов на земле. В центральной России участились так называемые "вертикальные молнии". Это грозовые разряды, бьющие не в соседние тучи, а в землю. Результат таких ударов бывает трагическим. Не спасают даже громоотводы. Почему этим летом вертикальных молний так много? И связано ли это как-то с необычными мешковидными облаками -мамматусами, которые появлялись в небе над столицей?

Самый высокий столичный громоотвод не у дел! Эпичное грозовое шоу в окрестностях Останкинской башни, снятое очевидцами в начале недели, привело наблюдателей в замешательство: молнии бьют по жилым домам и другим куда более низким постройкам, но только не в нее. Тучи тем временем не скупились на дожди, проливающиеся на город не просто как из ведра - вёдер!

Как итог — транспортный коллапс в отдельных районах столицы. Кто-то из водителей, не оценив масштаб непогоды, буквально тонул в эпицентре стихии. Впрочем, не спасали и подземные паркинги.

Досталось и общественному транспорту. Дождевые потоки проникали в подземные переходы, вестибюли и вагоны метро. Не обошлось и без происшествий.

К ещё большим бедствиям непогода привела в Новой Москве и области. В пожарах из-за ударов молний частные дома загорелись в Краснопахорском районе, Красногорске, Истре, Богородском городском округе. А на этот некогда добротный особняк в окрестностях подмосковного Раменского стихия совершала покушения дважды за эту неделю. Противостоять мощнейшему электрическому разряду, по словам изумленных очевидцев, не смог даже громоотвод, к слову, пропавший без вести при пожаре. Людей удалось спасти. Они не пострадали. Дому же в процессе ЧП досталось капитально.

Пострадавший от молнии дом в деревне Вялки, по словам соседей, внутри выгорел, практически полностью. Огонь добрался до первого этажа. Сейчас дом непригоден для проживания. Хозяева уже начали разбирать завалы и подсчитывать ущерб

Жители деревни сетуют: погодные катаклизмы в их краях с некоторых пор слишком частые гости. А таких мощных грозовых разрядов здесь и вовсе не припоминают.

"Сейчас действительно у нас количество молний увеличивается и интенсивность увеличивается. В частности, это можно также связывать с тем, что у нас средняя температура на планете увеличивается, опять-таки энергетика растёт, и вероятности молниеобразования растут", — объясняет Андрей Евтушенко, кандидат физико-математических наук.

Эпицентр одного из сильнейших грозовых фронтов, нагрянувших в столицу на днях, Михаилу Гайлишу удалось запечатлеть ещё на подходе к городу. У деревни Крёкшино, что в районе Внуково. Количество ударов молний там исчислялось сотнями на квадратный километр. Столько же могло быть и в Москве, если бы гроза вдруг не изменила свои планы.

Наблюдать за поведением стихии Михаил начал 15 лет назад. С тех пор путешествует по столице и соседним областям, ориентируясь на прогнозы погоды. Себя называет ловцом молний. В будущем, уверен любитель гроз, они станут ещё мощнее. Правда, такие выводы мужчина называет лишь голой теорией наблюдений. Особых перемен в характере гроз не видят и климатологи.

"Я предположу, что большая информированность общества о возгораниях из-за молний, скорее, связана с более активной работой каналов передачи информации", - говорит Алексей Елисеев, и.о. зав лабораторией теории климата Института физики атмосферы РАН

Спешат успокоить эксперты и тех, кто за признаки надвигающегося апокалипсиса мог принять необычные мешковатые облака, замеченные недавно над столицей. Так называемые мамматусы, по словам ученых, не более чем результат резкой смены погоды. Такое физическое явление возникает, когда прогретый жарой воздух с земли на высоте встречается с холодными атмосферными массами.