Бросившая дочь в туалете аэропорта россиянка захотела вернуть ее

Неожиданное продолжение на неделе получила громкая история жительницы Подмосковья Екатерины Бурнашкиной. В прошлом октябре она родила девочку в туалете аэропорта Антальи. Там её и бросила. Ребёнка спасли. Екатерину посадили. На днях суд в Турции пересмотрел решение и она смогла выйти на свободу. И тут же заявила журналистам, что в ней проснулись материнские чувства. Где её дочь сейчас? И есть ли шанс, что её вернут биологической матери?

Таких страстей не видали даже любители турецких сериалов. Россиянка, родившая в туалете аэропорта Антальи и там же бросившая младенца, а потом еще и отсидевшая за это, теперь хочет вернуть ребенка.

"Я хочу забрать свою дочку. Очень сильно хочу. Я видела фотографии дочери. Я забираю свою дочь. И сама буду ее растить в России. Очень сильно хочу забрать свою дочку", - заявила Екатерина Бурнашкина.

Однако отдадут ли теперь? Это видео с камер наблюдения, сделанное в октябре прошлого года в турецком аэропорту. 18-летняя Екатерина Бурнашкина и ее мать возвращаются домой после отдыха. Девушка отлучается в туалет и там рожает. Возвращается как ни в чем не бывало. Новорождённую девочку в унитазе обнаружила уборщица. По этим кадрам мать-кукушку быстро вычислила полиция.

"Я захотела в туалет. Несколько раз я заходила выходила из туалета. Но в последний раз произошла эта ситуация. Я не понимала, что вообще происходило. И я вышла из туалета. И пришла только в состояние.., села на лавочку.., и после этого пришла в состояние. И захотела пойти в туалет забрать свою дочку. Но меня захватили полицейские и отвезли в полицейский участок", - уверяет девушка.

Кажется немыслимым, что можно родить в общественном туалете, не привлекая внимания окружающих. Однако, это факт, установленный турецким судом. Девушку приговорили к 15 годам за попытку убийства. Апелляционный суд переквалифицировал статью на "оставление в опасности". Екатерина отделалась почти годом пребывания в СИЗО. Теперь она утверждает, что до последнего не знала о своей беременности. Думала, мол, просто набирает вес.

"Еще в советское время начинали проводить исследования вот таких вот мам. Если беременность незапланированная, нежеланная.., так может быть, что мозг вам блокирует информацию о том, что вы беременны. И что эти девушки буквально до последних сроков не понимали. То есть реально их психика, буквально блокировала эти сигналы", - объясняет Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям сиротам.

Девочку, рожденную в Турции, назвали Николь. На родину ее удалось вернуть лишь месяц назад.

"В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении, российское гражданство. Дипломаты обратились в мой адрес с просьбой о содействии в возвращении девочки на родину", - говорит Мария Львова-Белова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Сейчас Николь живет в так называемой “гостевой приёмной семье”, куда детей определяют на время. Во внезапно проснувшиеся материнские чувства Екатерины верят далеко не все.

"Социум как раз мог ей вот это внушить: “Ты виновата! Как ты могла такое совершить и сделать? Ты должна ребенка забрать. Ты должна выполнять свои обязанности”. И она из вот этой позиции, как раз, вроде бы как этого хочет. Но как она будет с ним взаимодействовать, когда она останется с ним один на один - вот здесь уже вопросы", - говорит Анастасия Зверева, клинический психолог.

Вопросы есть и у органов опеки, которые обратились в суд с требованием лишить Екатерину родительских прав. И хотя преступление было совершено в другой стране, российская Фемида вряд ли сможет его игнорировать.

"Органы опеки, обращаясь с иском, как раз и резюмировали факт наличия потенциальной угрозы в отношении ребенка. О том, что данные действия могут повториться. Поэтому неважно, где они произошли. И в основу иска, очевидно, положены опасения органов опеки о том, что ребенку может быть потенциально позднее причинен вред", - говорит Адвокат Игорь Баранов.

Юристы говорят, что у Екатерины, не смотря на ее поступок, есть реальные шансы оставить за собой родительские права. Нужно убедить суд в том, что она способна быть матерью, а в аэропорту Антальи она не отдавала отчет своим действиям.