45 лет назад Москва стала столицей мирового спорта: как это было, и куда улетел олимпийский Мишка

Ровно 45 лет назад столица была полна гостей со всего света. 19 июля 1980 года открылась Московская Олимпиада. Праздник спорта, никого не оставивший равнодушным. Советская столица открылась миру и изрядно его удивила. Лучшие спортивные объекты, гостеприимные москвичи, изобилие в магазинах. И конечно, медведь, который полетел. Мало кто знает, что у него был дублёр, а чтобы всё прошло как по маслу, проводили сложные испытания.

Легендарные и триумфальные! Олимпийские игры, которые потрясли планету! Все шестнадцать дней - невероятная атмосфера спортивного праздника! Пять тысяч атлетов, 36 мировых рекордов, Советский Союз символично завоевал 80 золотых медалей!

То, что эти игры состоялись, по тем временам - фантастика! В 1974 году МОК выбрал Москву столицей Олимпиады-80. Впервые в истории она должна была пройти в социалистической стране, за "железным занавесом". Шесть лет на подготовку!. Город превратился в гигантскую стройку.

"Гостиничный фонд Москвы к этому времени был меньше, чем в дореволюционной России. Были построены прекрасные отели. Отреставрированы те, которые функционируют. То есть мы уже могли принять около 90 тысяч человек единовременно", - вспоминает Виталий Смирнов, почётный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады 1980 года.

Появились новые дороги, терминал аэропорта Шереметьево-2, выросла целая Олимпийская деревня и 78 спортивных объектов: спорткомплексы "Олимпийский" и "Битцевский", уникальный велотрек в Крылатском. Главной олимпийской площадкой стала Большая спортивная арена в Лужниках. Лучший стадион страны, построенный еще в пятидесятых годах прошлого века при Никите Хрущеве, пришлось глобально реконструировать. Увеличили количество мест - до 103 тысяч, установили электронное табло, и впервые в СССР смонтировали специальное покрытие для легкоатлетов. Ведь здесь проходили не только церемонии открытия и закрытия, но и соревнования.

Мечтали пойти на рекорд: принять самое большое количество стран. Но за полгода до Игр СССР ввёл войска в Афганистан и шестьдесят государств объявили бойкот. Вместо ста сорока - 80 стран-участниц. Приехали, впрочем, и итальянцы, и французы, и англичане, но выступали под флагом олимпийского комитета. И каждый из спортсменов был готов пойти на рекорд.

Владимир Сальников тогда уже был чемпионом Европы и мира, рекордсменом на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. А на Олимпиаде проплыл полтора километра меньше, чем за 15-минут.

"Конечно, это был вызов, американцы не приехали, и задача стояла не просто выиграть Олимпиаду с неким результатом, а нужно было показать всему миру - кто сильнейший, и мне удалось это сделать!" - вспоминает он.

Меры безопасности на Олимпиаде были приняты беспрецедентные.

"Я строил олимпийскую деревню, я строил олимпийский стадион. А вот на Олимпиаду меня отправили руководить кружком резьбы по дереву в пионерском лагере. Максимальное количество людей просто убрали из Москвы: и неблагонадежных и благонадежных. Москва практически опустела", - сетует Андрей Ковалёв, председатель общероссийского движения предпринимателей.

Олимпиада стала не только временем спортивных открытий. Советские граждане тогда впервые увидели многие заграничные товары, попробовали заморские деликатесы и напитки. А олимпийские артефакты потом бережно хранили в семьях. В коллекции Валерия Архипова - тысячи вещей! Есть редчайшие. Вот эту обычно демонстрирует на себе.

"Это был судейский пиджак, их дошло до наших дней совсем немного. Ну вот один из них у меня. На самом деле сохранился прекрасно, и примерно по размеру очень сильно подходит", - говорит Валерий Архипов, коллекционер, президент Союза коллекционеров России.

И конечно, олимпийский Мишка! Самую грандиозную его фигуру создавали в цехе в Сергиевом Посаде. Ушло сто пятьдесят метров прорезиненной ткани. А полёт в Лужниках стал масштабной инженерной операцией. Требовалось, чтобы медведь взлетел вертикально, не задел трибуны. Плюс, точно рассчитывали розу ветров. Зрители, впрочем, об этом не знали. Люди еще долго не расходились с трибун. Смотрели в небо, пока дикторы на разных языках не стали объявлять: медведь не вернётся. И существует множество версий, что же с ним случилось.

"Его поймали на Воробьевых горах, есть даже такая легенда, что был задействован какой-то снайпер. Но стрелял он, конечно, не по Мишке, а по воздушным шарикам. Вот после чего эта фигура была вместе с его дублером передана на Выставку достижений народного хозяйства", - рассказывает Александр Фёдоров, исполнительный директор предприятия.

"К сожалению, не смогли уберечь, но тяжело сказать, как его в то время смогли бы выставить, потому что он с трехэтажный дом был, у нас просто не было соответствующих помещений", - говорит Ирина Дзидзигури, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея спорта.

Олимпиада-80, все самые трогательные её моменты уже давно - часть истории и культурного кода страны. И юбилей в Москве отмечали ярко. В субботу на Садовом кольце и зарядка со звёздами, и торжественное шествие, и эстафета. И соревнования по самым разным видам спорта. Среди тех, кому еще только предстоит покорять олимпийские высоты.