Путин назвал условие для утраты Россией своего суверенитета

Владимир Путин назвал одно условие, при котором Россия может утратить свои суверенитет и конкурентоспособность. По словам президента, это произойдет, если страна начнет все покупать за нефть и газ.

"Если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней суверенитет", — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В качестве примера Путин привел автопром. По его словам, в 1990-х он не согласился с теми, кто предлагал приобретать все для российской автомобильной промышленности за границей. Благодаря этому в России началось поэтапное развитие собственного производства машин.

Путин подчеркнул, что сейчас нужно говорить о технологической независимости, поскольку "одни потребляют — другие производят".