Поведение Татьяны Брухуновой в Костроме вызвало оторопь: смотрела на людей, как на грязь

Молодая жена Евгения Петросяна устала от столичной суеты и отправилась с подружками в путешествие по России. Компания сначала посетила Ярославь, потом направилась в Кострому.

В городе на Волге у Татьяны Брухуновой была запланирована небольшая экскурсия. Судя по фотографиям в соцсети, жена Петросяна посетила лесной терем в Асташово и даже там переночевала. Она назвала это место ожившей мечтой.

Во время одной из экскурсий в Костроме Брухунову узнали поклонники. Вот только радости встреча со знаменитостью людям не принесла. Посетители музея обвинили Татьяну в высокомерии, мол, ее поведение было настолько хамским, что вызвало оторопь.

"Не очень приятная женщина, везде пихалась на экскурсии в музее, никого не пропускала. Смотрела высокомерно. По ее шляпке все сразу признали", — пожаловался один из встретивших Брухунову туристов Telegram-каналу Admin.Anshlak.

Народ тут же ухватился за возможность в очередной раз пройтись по молодой жене Петросяна. "Может смотрела на сумки, паль вычисляла"; "Она будет мега вредной бабкой"; "Из грязи в князи в худшем своём проявлении. Один её перл в сторону девушки, с якобы паленой сумкой чего стоит"; "Я тоже там была, она смотрела на нас как на грязь", — пишут хейтеры Татьяны.

Однако нашелся у Брухуновой и защитник. "Я была с ней на одном концерте, вела она себя более чем достойно, в очереди на досмотр стояла со всеми спокойно, никуда не лезла, не возмущалась, выглядела без мейка хорошо (лучше чем на фото) рост невысокий, стройная. Произвела приятное впечатление", — рассказала поклонница супруги юмориста.